Партию зараженных египетских апельсинов обнаружили в Тверской области

В Тверской области выявили партию апельсинов, зараженных вредителями. Исследования провели специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Выяснилось, что в партии апельсинов, привезенных из Египта, весом в 120 кг, есть образцы, зараженные красной померанцевой щитовкой. На территории России это является карантинным объектом.

Соответствующая информация направлена в территориальное управление Россельхознадзора, пишут «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось, что в Калуге нашли крупную партию мандаринов, зараженных личинками насекомых карантинных вредителей. 20 т небезопасных фруктов прибыли из Турции и хранились на одном из складов. Партию должны были отправить в Москву.