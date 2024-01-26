Впервые в Коми отмечено снижение случаев туберкулеза в колониях

В Коми в учреждениях УФСИН зарегистрировали снижение выявленных случаев туберкулеза. Показатели улучшились впервые, сообщил на коллегии ведомства руководитель управления Дмитрий Коновалов.

По этим данным, в 2023 году было выявлено 26 случаев заболевания туберкулезом, а годом ранее — 35 случаев. При этом в прошлом году только девять случаев зафиксировали в исправительных учреждениях, остальные 17 — у вновь прибывших в СИЗО.

Представитель ведомства уточнил, что в медицинских частях ведется работа по повышению приверженности ВИЧ-инфицированных осужденных к противовирусной терапии.

Кроме того, активизирована работа по предоставлению терапии больным хроническим вирусным гепатитом. Так, в 2023 году лечение получили 49 пациентов, а с 2020 по 2022 год — 24 пациента, уточняет ИА «Комиинформ».

Ранее, в декабре, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал о том, что заболеваемость туберкулезом в России за последние 10 лет снизилась в два раза, а смертность — в три раза, при этом все пациенты с таким заболеванием обеспечены лекарственными препаратами за счет государства.