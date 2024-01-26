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СМИ узнали о готовности ЕС лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Politico: ЕС лишит Венгрию права голоса из-за блокирования помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Европейский союз (ЕС) намеревается лишить Венгрию права голоса, если премьер-министр государства Виктор Орбан будет продолжать блокировать помощь Украине. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает газета Politico.

«Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение [по бюджету и 50 миллиардам евро для Украины] на февральском саммите, использование седьмой статьи для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом», — приводит издание слова одного из дипломатов ЕС.

Отмечается, что седьмая статья является одной из самых серьезных политических санкций в отношении страны — члена ЕС. Она предполагает приостановление права голоса государства по решениям альянса. Газета добавляет, что европейские лидеры стремятся продемонстрировать постоянную поддержку, поскольку Вашингтон изо всех сил пытается «договориться о собственных финансовых вливаниях» в Киев.

«Очевидно, что главам государств и правительств надоел Орбан. Пришло время Орбану осознать, что угроза седьмой статьи теперь существует», — поделился Стивен Ван Хеке, профессор европейской политики в Лёвенском университете.

Следующий саммит ЕС для согласования помощи Украине в €50 млрд до 2027 года запланирован на 1 февраля.

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Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце премьер-министр Венгрии Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

22 января Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из Европейского фонда мира. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, Будапешту пришлось бы платить в общий фонд 23 млрд форинтов (€60 млн) в год, чтобы другие страны посылали оружие Киеву. Позже, 25 января, Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Венгрия откажется от возражений касательно создания ЕС нового фонда военной помощи Украине, объем которого составит €5 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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