Мировое сообщество признает успешную работу российской экономики в условия введенных санкций. Как отметил «Известиям» 26 января зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, страны коллективного Запада, напротив, наблюдают тенденцию неэффективности рестрикций, направленных против РФ.

Накануне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая в аналитическом центре «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов», заявил, что российские экономические руководители в последние годы показали настоящий талант, помогая РФ справляться с санкциями Запада.

«Санкции, которые коллективный Запад решил применить против России еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации, сами по себе являются очень архаичным инструментом времен, когда пытались что-то сделать с Ираном, с другими самостоятельными государствами на планете в XX веке. Опыт жизни под санкциями существует, и ничего такого катастрофичного не происходит, прежде всего за счет консолидации, которая происходит внутри общества, внутри государства», — отметил Наумов.

По его словам, западное сообщество также признает и неэффективность введенных антироссийских санкций, которые вызвали эффект бумеранга.

«Санкции, скорее, направлены на то, чтобы за счет экономического ущерба получить какие-то политические последствия. Совершенно точно этого не произошло и в контексте президентских выборов, и далее, понятно, не произойдет. Поэтому теперь санкции мешают другим участникам внешней торговли, тем, кто привык получать российские ресурсы, российские товары и услуги», — подчеркнул депутат.

О'Брайен, говоря о таланте российских экономических руководителей, подчеркнул, что экономике РФ до сих пор удается справляться с западными санкциями. Он добавил, что нынешние экономические показатели страны сопоставимы с теми, что были до начала спецоперации на Украине.

Ранее, 24 января, вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье заявил «Известиям», что Берн, применив санкции против Москвы в полном объеме, разорвал «свой нейтралитет на куски».

В середине января о влиянии санкций Запада на российскую экономику высказался и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что Россия добилась взлета экономики, несмотря на рестрикции. В то же время на волне антироссийских санкций экономика Европы пошла на спад, указал он.

Еще в начале ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил о том, что, несмотря на введенные санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.