Бортовые самописцы сбитого ВСУ под Белгородом Ил-76 доставили в Москву

Бортовые самописцы сбитого самолета Ил-76 доставили спецрейсом в Москву на расшифровку. Об этом стало известно 26 января.

«Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики — бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета — доставлены для расшифровки в НИИ, специализирующийся на этой теме», — рассказал источник «РИА Новости».

До этого отмечалось, что их расшифровка будет проводиться в лаборатории Минобороны РФ.

Ранее, 25 января, сообщалось, что оба черных ящика сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) найдены и переданы следователям. Это прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Отмечалось, что бортовые самописцы находились в хвостовой части воздушного судна.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства». В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

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