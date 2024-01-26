Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 апреля текущего года внести изменения в законы, которые предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий тех участников специальной военной операции (СВО), которые участвовали в ней без контракта. Соответствующее поручение 25 января опубликовано на сайте Кремля.

«Внести в нормативные правовые акты РФ изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции <…> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта (документа, подтверждающего иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

При этом данный статус должен быть присвоен участникам спецоперации на основании документов, которые подтверждают ранения, травмы, контузии или заболевания, либо на основании реализованного наградного материала.

Путин также поручил правительству перечислять выплаты семьям погибших участников СВО не дольше трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления.

Поручения были даны по итогам встречи российского лидера с членами семей погибших участников СВО. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Путин встретился с семьями погибших в спецоперации военных 6 января. Он заверил их в поддержке со стороны государства. По его словам, эта встреча является сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.