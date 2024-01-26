СМИ сообщили о зарплате нападающего ПСЖ Мбаппе после перехода в «Реал»

Мадридский футбольный «Реал» не готов предложить большую зарплату футболисту «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе. Об этом 25 января сообщает ESPN.

Портал отмечает, что испанский клуб не станет выплачивать французскому футболисту больше, чем получают бразильский форвард Винисиус Жуниор и полузащитник из Великобритании Джуд Беллингем. Как отмечает «Газета.Ru», данные игроки зарабатывают около €10,5 млн в год.

В текущем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за французский клуб во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

До этого, 24 января, немецкое издание Sport Bild сообщило, что Мбаппе намеревается в летний период перейти в «Реал Мадрид». По словам собеседника газеты, 25-летний Мбаппе планирует выиграть Лигу чемпионов в составе мадридского клуба. Однако для этого президенту клуба Флорентино Пересу придется согласиться на выдвигаемое футболистом из Франции условие — зарплату в размере €70 млн в год после уплаты налогов.

Форвард ПСЖ в августе 2023-го отказался использовать опцию продления контракта с клубом до 2025 года. Тогда руководство парижского футбольного клуба неоднократно пыталось убедить его не покидать команду летом 2024 года в статусе свободного агента.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.