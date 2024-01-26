Путин поручил включить создание малых аппаратов в нацпроект по космическим сервисам

Президент России Владимир Путин поручил включить создание малых аппаратов в национальный проект по космическим сервисам. Об этом 26 января сообщили в Кремле.

«Обеспечить включение в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство, малых космических аппаратов при участии лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, и молодых ученых», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Реализацией поручения займется правительство РФ вместе с «Роскосмосом», Минпросвещения и Минобрнауки.

До этого, 18 января, Владимир Путин назначил космонавта, Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации Сергея Крикалева своим спецпредставителем по вопросам в области космоса. С июля 2022 года эту должность занимал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее, в октябре, Путин заявил о необходимости расширить доступность ключевых космических сервисов, а также покрытие связью территории страны. Кроме того, правительству РФ до 1 июля 2024 года поручено разработать и утвердить нацпроект по развитию космических технологий и сервисов.