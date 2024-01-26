Пилот Грачев опроверг информацию о $1,2 млн на борту рухнувшего Falcon 10

Пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадий Грачев опроверг информацию о $1,2 млн на борту. Об этом он рассказал «Известиям» по прилете в аэропорт Внуково 26 января.

Он рассказал, что людям, которые помогали экипажу и пассажирам потерпевшего крушение самолета, было выдано вознаграждение, но не миллион долларов.

«Денег не было.<...> Они пришли помогать, и надо было их как-то отблагодарить», — пояснил Грачев, говоря о местных жителях.

Он поделился, что пришедшие на помощь буквально тащили на себе пострадавших после катастрофы, которые не могли идти самостоятельно. Кроме того, Грачев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за оперативную помощь.

«Казалось бы, мелкие люди. Все думают: «Нас это не касается, нам это не интересно». А смотрите, как это сработало», — отметил летчик.

Афганская газета «Хашт-э субх» 25 января опубликовала сообщение о краже порядка $1,2 млн из рухнувшего самолета Falcon 10. Позже отец Аркадия Грачева Юрий Грачев в беседе с «Известиями» назвал эту информацию фейком.

После этого источник «Известий» заявил, что якобы пропавшие из бизнес-джета деньги не могли принадлежать Анатолию Евсюкову, погибшему в авиакатастрофе. По словам источника, у Евсюкова не было таких денег, он даже занимал средства для транспортировки жены. Кроме того, в Таиланд чета вылетела обычным пассажирским рейсом, а значит, супруги не смогли бы провести через границу более $10 тыс., не декларируя их.

Также во время встречи с журналистами в аэропорту пилот Аркадий Грачев рассказал о посадке самолета Falcon 10 в горах Афганистана. Экипажу судна удалось посадить его на пике горы, после чего им пришлось долго выбираться по снегу. По словам выжившего, экипаж с высоты заметил деревню и знал, что к ней можно пойти.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где оно совершило посадку на дозаправку.

Среди находившихся на борту — два пилота, два врача, а также супруги Анатолий и Анна Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги. Четыре члена экипажа были найдены живыми и доставлены в Москву.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.