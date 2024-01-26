Реклама
Прямой эфир
Мир
WP написала о приближении победы РФ из-за противодействия Трампа помощи Украине
Спорт
Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Australian Open
Общество
В Краснодаре затопило улицы после дождя
Происшествия
В Ростове-на-Дону арестовали двух агентов ВСУ
Авто
Новый Geely Atlas поступил в продажу в России
Мир
Французский политик призвал страну выйти из ЕС ради сельского хозяйства
Общество
Более 40% россиян столкнулись с мошенническими звонками из «прокуратуры»
Общество
Пилот Грачев опроверг информацию о $1,2 млн на борту рухнувшего Falcon 10
Общество
В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
Авто
Lada Vesta начали продавать без подушек безопасности
Общество
Журналисту Гершковичу продлили срок содержания под стражей
Мир
В Госдепе назвали талантливым экономическое руководство России
Авто
ГИБДД назвала главные причины тяжелых ДТП в Москве
Общество
Путин поручил включить создание малых аппаратов в нацпроект по космическим сервисам
Мир
Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров Москвы и Киева

Ельцин заявлял, что Россия «должна первой вступить в НАТО» при расширении

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент России Борис Ельцин на встрече в «Ново-Огарево» со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу. Об этом свидетельствует стенограмма, опубликованная Архивом по национальной безопасности при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона 25 января.

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — говорится в материале.

Ельцин добавил, что после вступления РФ в НАТО ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. Ответ президента Клинтона в стенограмме оценивается как «очень сдержанный». В нем поднимается тема «величия России, но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО».

Также бывший американский лидер рассказал своему коллеге об «уникальной возможности», которая откроется для России и США в случае, если отношения между странами будут развиваться по намеченному курсу.

«Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», — сказал Клинтон.

Дурные маневры: зачем НАТО репетирует войну с Россией
После неудач на Украине альянс перешел к запугиванию союзников прямым столкновением с РФ

Клинтон во время телефонных переговоров с Ельциным в январе 1993 года пообещал работать над «тесным сотрудничеством» с Россией, пока в его окружении называли постсоветское пространство главным и самым опасным беспорядком. Он подчеркнул, что в сложные для Евразийского континента времена Москве и Вашингтону нужно работать.

Кроме того, в сентябре 2022 года Клинтон рассказал о своем разговоре с Ельциным по поводу продвижения Североатлантического альянса на восток. Он отметил, что спрашивал у собеседника, допускает ли тот возможность, что США с базы в Польше нанесут удар по России. Ельцин ответил отрицательно, но подчеркнул, что многие в России считают именно так.

Тогда экс-президент США добавил, что США и НАТО не собирались угрожать РФ, а также предлагал российской стороне не только особое партнерство с альянсом, но и перспективы членства в организации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024