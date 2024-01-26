Ельцин заявлял, что Россия «должна первой вступить в НАТО» при расширении

Бывший президент России Борис Ельцин на встрече в «Ново-Огарево» со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу. Об этом свидетельствует стенограмма, опубликованная Архивом по национальной безопасности при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона 25 января.

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — говорится в материале.

Ельцин добавил, что после вступления РФ в НАТО ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. Ответ президента Клинтона в стенограмме оценивается как «очень сдержанный». В нем поднимается тема «величия России, но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО».

Также бывший американский лидер рассказал своему коллеге об «уникальной возможности», которая откроется для России и США в случае, если отношения между странами будут развиваться по намеченному курсу.

«Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», — сказал Клинтон.

Клинтон во время телефонных переговоров с Ельциным в январе 1993 года пообещал работать над «тесным сотрудничеством» с Россией, пока в его окружении называли постсоветское пространство главным и самым опасным беспорядком. Он подчеркнул, что в сложные для Евразийского континента времена Москве и Вашингтону нужно работать.

Кроме того, в сентябре 2022 года Клинтон рассказал о своем разговоре с Ельциным по поводу продвижения Североатлантического альянса на восток. Он отметил, что спрашивал у собеседника, допускает ли тот возможность, что США с базы в Польше нанесут удар по России. Ельцин ответил отрицательно, но подчеркнул, что многие в России считают именно так.

Тогда экс-президент США добавил, что США и НАТО не собирались угрожать РФ, а также предлагал российской стороне не только особое партнерство с альянсом, но и перспективы членства в организации.