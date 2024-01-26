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Актер Антон Шагин пожаловался в полицию после полученного заказа от курьера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Актер Антон Шагин обратился к сотрудникам полиции с жалобой на угрозы после того, как вместо заказанного для съемок в фильме баяна через интернет ему привезли статуэтку богини правосудия Фемиды. Об этом 26 января сообщил источник «Известий».

Известно, что курьер оставил посылку у двери, после чего актер подумал, что там может находиться взрывчатка. Прибывшие по вызову полицейские осмотрели коробку, но никакого взрывного устройства не обнаружили. Внутри оказалась статуэтка размером 40 см.

По данным источника «Известий», Шагину давно поступали угрозы физической расправы в социальных сетях, после того как он поддержал специальную военную операцию России по защите Донбасса. Также угрозы поступали его помощнице и сыну.

Известно, что заказ оформлял не сам актер, а кто-то из администрации съемочной группы. При этом когда актер перезвонил курьеру, тот ответил, что в коробке точно находится баян.

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Ранее, 9 декабря, под дверьми квартиры на Шаболовской улице на юге Москвы была найдена подозрительная посылка. Дом оцепили сотрудники МЧС и полиция. Жильцы обратили внимание на неизвестного человека в костюме Деда Мороза, который оставил подозрительный пакет возле одной из квартир. По словам соседей, ранее в ней проживал военный корреспондент. После осмотра оказалось, что в коробке находилась крыса.

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