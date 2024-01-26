Жителя Якутска будут судить за гибель женщины при падении рекламного баннера

В Якутске транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело по факту гибели женщины, на которую упал рекламный баннер. Обвинения предъявлены директору компании, занимающейся производством металлических конструкций.

По версии следствия, обвиняемый продал одной из транспортных организаций баннер, который не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В сентябре 2023 года конструкцию установили в общественном месте Якутска, пишет ИА SakhaNews. 16 сентября из-за порыва ветра баннер упал на женщину 1965 года рождения.

Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение, где позже скончалась.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом пишет ИА YakutiaMedia. Материалы уголовного дела направлены в Якутский городской суд.