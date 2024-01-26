Два человека погибли при пожаре в частном доме в Приамурье

Два человека погибли в результате пожара в Белогорске (Амурская область). По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 26 января с территории производственной базы на улице Гагарина. По данным Амурской службы новостей, в ходе тушения жилого дома пожарные обнаружили тела мужчины и женщины. Кроме того, пострадал мужчина 1974 года рождения, он доставлен в больницу.

В тушении принимали участие 14 человек и три единицы техники. Проводится разбор сгоревших конструкций.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»), уточняет ИА PriamurMedia.

В Пермском крае в ночь на 25 января загорелся частный дом в деревне Мазунино. В результате погибли 47-летние мужчина и женщина.