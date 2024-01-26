Западные страны оказывали давление на Украину, требуя от ее властей принять условия России во время проведения мирных переговоров весной в 2022 году. Об этом заявил журналист The Time Саймон Шустер в своей книге о президенте Украины Владимире Зеленском, которая называется The Showman.

Как пишет РБК 26 января, советник украинского президента Андрей Сибига рассказал Шустеру, что партнеры рекомендовали принять условия Москвы. По словам главы фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии, после событий в Буче, когда Киев безосновательно обвинил российских военных в чудовищном преступлении по отношению к мирному населению, часть команды Зеленского попросила приостановить мирный процесс и отказаться от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

24 ноября Арахамия заявил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, Джонсон во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать». Позже, 10 января, Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров весной 2022 года. Он также отметил, что после упомянутых переговоров он говорил с Зеленским и выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

До этого, 22 ноября, президент РФ заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.