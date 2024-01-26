Опубликовано видео низкого полета военного самолета над дорогой в Турции

Военный самолет пролетел над автотрассой в Турции перед совершением экстренной посадки. Об этом 26 января рассказал телеканал «Би-би-си».

Очевидцы засняли, как воздушное судно низко пролетело над оживленной дорогой, а также над футбольным стадионом в Кайсери.

Министерство обороны Турции сообщило, что в результате инцидента никто не пострадал. Самолету пришлось приземлиться из-за технической проблемы.

Ранее, 19 января, грузовой самолет Boeing 747-8 совершил посадку с горящим двигателем в США. Воздушное судно авиакомпании Atlas Air вылетело из аэропорта Майами в Пуэрто-Рико. Через 50 минут самолет вернулся обратно, пролетев в общей сложности 96 км.