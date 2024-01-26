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Marineschepen сообщил о постройке пяти атомных подлодок НАТО в 2024 году

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Фото: TASS/Shalan Stewart
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Страны НАТО построят и введут в состав военно-морских сил пять атомных подводных лодок в 2024 году. Об этом 24 января сообщил портал Marineschepen.

Ожидается, что Военно-морской флот США получит три субмарины USS New Jersey, USS Iowa и USS Massachusetts. Первая из них вступит в строй 6 апреля, дата ввода в эксплуатацию остальных пока не объявлена.

В Великобритании завершается строительство подводной лодки HMS Agamemnon, которая станет шестой из семи в серии Astute. Также во Франции планируют провести ходовые испытания субмарины Tourville.

Помимо этого, Испания и Турция планируют ввести в строй дизель-электрические подводные лодки в 2024 году, а другие страны НАТО получат новые субмарины до 2035 года.

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Ранее, 19 декабря, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что все российские военные флоты находятся в состоянии боевой готовности, перед ними в 2024 году поставлены масштабные задачи. Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ еще один ледокол, многофункциональные суда, суда снабжения.

13 декабря британская газета The Daily Express написала о том, что президент России за последнее время значительно модернизировал Военно-морской флот РФ. Издание привело в пример российский атомный подводный крейсер «Император Александр III», который несет на себе 16 межконтинентальных ракет, и атомную подводную лодку «Красноярск», которая оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.

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