Франция должна покинуть Евросоюз (ЕС), чтобы спасти сельское хозяйство. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 25 января.

«Невероятно! В разгар протестов фермеров Еврокомиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРСОКУР (экономический и политический блок, в состав которого входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. — Ред.), которое убьет наше сельское хозяйство! Она вполне может это сделать», — написал политик в социальной сети X (бывш. Twitter).

Филиппо считает, что ЕС нужно уничтожить прежде, чем он уничтожит Францию. Он призвал государство выйти из альянса.

До этого, 23 января, вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что завершение переговоров с МЕРКОСУР вполне достижимо до истечения срока действия этого мандата, пишет французская газета L'Opinion.Он отметил, что ЕК настроена на заключение этого соглашения, которое имеет «важное геополитическое значение». Все это происходит на фоне протестов фермеров во Франции, которые говорят, что стране не нужен импорт сельскохозяйственных продуктов.

Также 25 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЕС отвлекает внимание людей от внутренних проблем поиском внешнего врага, пишет «Газета.RU». По его мнению, сейчас, когда начинаются проблемы с европейской экономикой, власти ищут возможности отвлекать своих граждан.

В декабре депутат Бундестага Евгений Шмидт рассказал «Известиям», что интерес Европы, а конкретно Германии, к Бразилии вызван желанием подорвать внутреннее единство в набирающем популярность мировом блоке. Запад будет развивать отношения с Бразилией, чтобы помешать усилению конкурирующего геополитического объединения.

Соглашение ЕС и МЕРСОКУР позволит европейским странам экономить до €4 млрд в год за счет снижения тарифов на ввоз товаров, а странам южноамериканского объединения — нарастить объемы экспорта сельхозпродукции в Европу.