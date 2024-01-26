Путин выразил уверенность в наращивании сотрудничества РФ и Индии

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 января, в поздравлении президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендру Моди с Днем Республики выразил уверенность в том, что совместными усилиями оба государства будут продолжать наращивать сотрудничество на различных направлениях.

«Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня», — передает его слова пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства между странами.

«Искренне желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии — благополучия и процветания», — подчеркнул российский лидер.

Ранее, 25 января, Путин рассказал, что на данный момент сотрудничество между Индией и Россией развивается в разных сферах, таких как энергетика, технологии, научные разработки, медицина, фармацевтика. Президент подчеркнул, что Индия проводит независимую внешнюю политику, а это показывает, что государство не будет «принимать решения, которые даже не соответствуют его национальным интересам».

До этого, 27 декабря, российский лидер заявил, что отношения РФ и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно.