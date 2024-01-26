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Нарышкин предрек провал планам Запада дестабилизировать ситуацию в РФ

Нарышкин: у Запада не получится устроить революцию в России
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Запад собирается устроить революцию в России, но не сможет добиться этой цели. Об этом 26 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское, разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов», — сказал он «РИА Новости».

Он отметил, что на счету стран Запада организация «арабской весны» и евромайдана на Украине, из-за чего у них началось «головокружение от успехов» и появились идеи по поводу России.

«Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится», — указал Нарышкин.

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Ранее, 11 января, Нарышкин заявил, что власти США по мере приближения выборов президента России в марте 2024 года изобретают всё более изощренные способы вмешательства в них. В рамках подобных усилий Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами, которые участвовали в американских программах обмена, отметил глава СВР.

29 декабря 2023 года Нарышкин заявил об обязанности СВР приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в выборы президента страны.

До этого, 22 декабря, российские политологи зафиксировали попытки оказать внешнее давление на ход президентской кампании в России и спрогнозировали, что дальше оно будет только нарастать.

15 декабря глава государства Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ является единственным источником власти в стране. Путин обратил внимание, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

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