В Москве по программе КРТ реорганизуют более 309 га земли

В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) строится более 6,1 млн кв. м различных сооружений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 25 января.

Благодаря программе реорганизуют более чем 309 га в восьми округах столицы. В их числе Восточный, Западный, Северо-Восточный, Северо-Западный, Южный, Юго-Восточный, Юго-Западный и Зеленоград, уточняет сайт kp.ru.

По итогам реализации проектов создадут свыше 70 тыс. рабочих мест. Ефимов указал на то, что на месте заброшенных участков, а также участков с недостроями и устаревшими строениями создаются новые современные кварталы.

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках проектов появятся новые детские сады для более чем 3,4 тыс. воспитанников, а также школы для более чем 6 тыс. учащихся.

Параллельно построят поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие сооружения, позволяющие обеспечить комфорт горожанам, пишет «Москва 24».

24 января Владимир Ефимов отмечал, что инвесторы и правообладатели земельных участков и объектов недвижимости реализуют 25 проектов комплексного развития территорий общей площадью 492,82 га. По ним предусмотрено строительство свыше 9,3 млн кв. м недвижимости, отмечает RT.

23 января мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве число проектов КРТ возросло до 228. Мэр указал на привлекательность подобных участков для девелоперов и бизнесменов. Также он подчеркнул, что благодаря реализации проектов КРТ в столице будет создано не менее 675 тыс. новых рабочих мест.