Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Россиянам рассказали об опасностях при установке на смартфон определителя номера
Мир
Путин выразил уверенность в наращивании сотрудничества РФ и Индии
Общество
Синоптики спрогнозировали легкое похолодание в Москве 26 января
Мир
В ООН сообщили об отсутствии полномочий у ИКАО для расследования крушения Ил-76
Мир
В США указали на бесполезность финансовой помощи Киеву
Недвижимость
Эксперты сообщили о дефиците готовых квартир на первичном рынке Москвы
Общество
Пережившие блокаду ленинградцы вспомнили эпизоды исторического противостояния
Происшествия
Российская ПВО сбила два снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Общество
Более 40% россиян столкнулись с мошенническими звонками из «прокуратуры»
Общество
В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
Экономика
Новак заявил о полном покрытии потребностей РФ по запасам бензина
Мир
В Госдепе назвали талантливым экономическое руководство России
Общество
Пилот Грачев рассказал о посадке самолета Falcon 10 в горах Афганистана
Общество
В Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE
Общество
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега

В Москве по программе КРТ реорганизуют более 309 га земли

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) строится более 6,1 млн кв. м различных сооружений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 25 января.

Благодаря программе реорганизуют более чем 309 га в восьми округах столицы. В их числе Восточный, Западный, Северо-Восточный, Северо-Западный, Южный, Юго-Восточный, Юго-Западный и Зеленоград, уточняет сайт kp.ru.

По итогам реализации проектов создадут свыше 70 тыс. рабочих мест. Ефимов указал на то, что на месте заброшенных участков, а также участков с недостроями и устаревшими строениями создаются новые современные кварталы.

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках проектов появятся новые детские сады для более чем 3,4 тыс. воспитанников, а также школы для более чем 6 тыс. учащихся.

Параллельно построят поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие сооружения, позволяющие обеспечить комфорт горожанам, пишет «Москва 24».

«Город — это площадка, где искусство приходит к людям»
Художник NOOTK — о современном стрит-арте и участии художников в формировании облика городов

24 января Владимир Ефимов отмечал, что инвесторы и правообладатели земельных участков и объектов недвижимости реализуют 25 проектов комплексного развития территорий общей площадью 492,82 га. По ним предусмотрено строительство свыше 9,3 млн кв. м недвижимости, отмечает RT.

23 января мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве число проектов КРТ возросло до 228. Мэр указал на привлекательность подобных участков для девелоперов и бизнесменов. Также он подчеркнул, что благодаря реализации проектов КРТ в столице будет создано не менее 675 тыс. новых рабочих мест.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024