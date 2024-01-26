В США назвали причину переноса заседания Совбеза ООН по крушению Ил-76

Заседание Совета Безопасности ООН не было созвано немедленно, так как из Киева поступали самые разные сюжеты и точки зрения о крушении самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области. Это застало некоторых людей на Западе врасплох. Об этом в пятницу, 26 января, рассказал «Известиям» подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Он напомнил, что на Украине по-разному описывали произошедшее. В украинских СМИ сразу после инцидента появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили Ил-76, позже информацию об ответственности Киева удалили. Спецслужбы и правительство начали отрицать причастность к этому.

«На западной стороне царит неразбериха. Им нужен был хотя бы день. <…> Им нужно было поговорить между собой, прежде чем собирать Совет Безопасности в полном составе, и им нужно было отложить это и, возможно, предварительно провести политические переговоры с другими членами Совета Безопасности», — сказал бывший военный.

Расмуссен также отметил, что на данный момент Россия осведомлена, что в инциденте участвовала европейская, немецкая или американская система: «это либо Patriot, либо IRIS». По его словам, если речь идет о системе Patriot или IRIS, то, скорее всего, украинцам потребовалась какая-то техническая экспертиза или консультанты. Так что, вероятно, это могли быть, не знаю, какие-то подрядчики или люди, оказывающие помощь, предположил специалист.

«Был ли кто-то, кто дал согласие? Были ли недопонимания между различными элементами с украинской стороны? Кто знает? Но наверняка для этого им потребовались эксперты или какие-то специалисты», — акцентировал он.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Однако позже стало известно, что Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания СБ ООН 24 января. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя Совбеза, при этом Париж запланировал заседание по сбитому Ил-76 на вечер 25 января в попытке прикрыть Киев.

В тот же день во время заседания Полянский заявил, что все детали, связанные с крушением самолета, указывают на непосредственную вину Украины в произошедшей авиакатастрофе.