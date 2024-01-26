Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Россиянам рассказали об опасностях при установке на смартфон определителя номера
Мир
Путин выразил уверенность в наращивании сотрудничества РФ и Индии
Общество
Синоптики спрогнозировали легкое похолодание в Москве 26 января
Мир
В ООН сообщили об отсутствии полномочий у ИКАО для расследования крушения Ил-76
Мир
В США указали на бесполезность финансовой помощи Киеву
Недвижимость
Эксперты сообщили о дефиците готовых квартир на первичном рынке Москвы
Общество
Пережившие блокаду ленинградцы вспомнили эпизоды исторического противостояния
Происшествия
Российская ПВО сбила два снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Общество
Более 40% россиян столкнулись с мошенническими звонками из «прокуратуры»
Общество
В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
Экономика
Новак заявил о полном покрытии потребностей РФ по запасам бензина
Мир
В Госдепе назвали талантливым экономическое руководство России
Общество
Пилот Грачев рассказал о посадке самолета Falcon 10 в горах Афганистана
Общество
В Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE
Общество
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега
Сюжет:

В США назвали причину переноса заседания Совбеза ООН по крушению Ил-76

Расмуссен объяснил неразберихой перенос заседания Совбеза ООН по крушению Ил-76
0
Фото: Global Look Press/Wang Jiangang
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заседание Совета Безопасности ООН не было созвано немедленно, так как из Киева поступали самые разные сюжеты и точки зрения о крушении самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области. Это застало некоторых людей на Западе врасплох. Об этом в пятницу, 26 января, рассказал «Известиям» подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Он напомнил, что на Украине по-разному описывали произошедшее. В украинских СМИ сразу после инцидента появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили Ил-76, позже информацию об ответственности Киева удалили. Спецслужбы и правительство начали отрицать причастность к этому.

«На западной стороне царит неразбериха. Им нужен был хотя бы день. <…> Им нужно было поговорить между собой, прежде чем собирать Совет Безопасности в полном составе, и им нужно было отложить это и, возможно, предварительно провести политические переговоры с другими членами Совета Безопасности», — сказал бывший военный.

Расмуссен также отметил, что на данный момент Россия осведомлена, что в инциденте участвовала европейская, немецкая или американская система: «это либо Patriot, либо IRIS». По его словам, если речь идет о системе Patriot или IRIS, то, скорее всего, украинцам потребовалась какая-то техническая экспертиза или консультанты. Так что, вероятно, это могли быть, не знаю, какие-то подрядчики или люди, оказывающие помощь, предположил специалист.

«Был ли кто-то, кто дал согласие? Были ли недопонимания между различными элементами с украинской стороны? Кто знает? Но наверняка для этого им потребовались эксперты или какие-то специалисты», — акцентировал он.

Молчание — дорого: как Запад отреагировал на крушение Ил-76 под Белгородом
Европейские и американские политики постараются «замылить» ситуацию с терактом, считают эксперты

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Однако позже стало известно, что Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания СБ ООН 24 января. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя Совбеза, при этом Париж запланировал заседание по сбитому Ил-76 на вечер 25 января в попытке прикрыть Киев.

В тот же день во время заседания Полянский заявил, что все детали, связанные с крушением самолета, указывают на непосредственную вину Украины в произошедшей авиакатастрофе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024