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В Алабаме прошла первая в истории США казнь с помощью чистого азота

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В американском штате Алабама состоялась первая в истории страны казнь с помощью азота. Об этом 25 января сообщила губернатор штата Кей Айви.

«18 марта 1988 года Кеннет Юджин Смит жестоко отнял у 45-летней Элизабет Сеннетт жизнь. После более чем 30 лет попыток обмануть систему Смит ответил за свои ужасные преступления. Казнь была законно осуществлена ​​с помощью гипоксии азота, метода, ранее предложенного Смитом в качестве альтернативы смертельной инъекции», — приводит ее слова газета Alabama Local News.

Для проведения казни на Смита надели маску, через которую поступал азот, вытесняя кислород, отмечает «Газета.Ru». Смерть наступила в течение нескольких минут. Использование этого метода казни было необходимо из-за физиологических особенностей осужденного.

«Сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад… Спасибо, что поддержали меня. Люблю вас всех», — заявил Смит перед смертью.

25 января Верховный суд США отклонил просьбу об отсрочке первой в стране казни с помощью чистого азота. Судьи отвергли доводы адвокатов Смита о том, что попытка штата выполнить казнь после неудачной смертельной инъекции в 2022 году была бы неконституционной.

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До этого, 2 ноября, Верховный суд Алабамы разрешил казнить Смита с использованием газообразного азота. Штат присоединился к Оклахоме и Миссисипи, разрешив использовать такой метод казни.

26 августа впервые стало известно о возможном применении смертной казни с вдыханием азота. Офис генерального прокурора Алабамы обратился в суд для установления даты казни Смита.

До этого, 21 июля, в Алабаме провели первую смертную казнь после перерыва, объявленного в 2022 году. Айви приостановила такой вид наказания в штате, поскольку один из осужденных утверждал, что казнь с помощью инъекции нарушает его права. Он объяснил это тем, что в последние годы произошло несколько неудачных случаев умерщвления таким способом.

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