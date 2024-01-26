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Отец выжившего пилота Falcon 10 рассказал о катастрофе

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Фото: скриншот
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Юрий Грачев, отец одного из выживших пилотов разбившегося в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 — Аркадия Грачева, назвал пилотов самолета героями и рассказал о катастрофе.

По его словам, тот факт, что при такой авиакатастрофе в горах четыре человека выжили, является чудом.

«Чудо, сделанное собственными руками пилотов. <…> Они вообще все герои», — отметил Грачев.

Мужчина поделился, что сперва думал, что его сын не выжил, но продолжал молиться. Он также выразил обеспокоенность за здоровье первого пилота Дмитрия Белякова, который получил сильное обморожение ног.

Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное

В пятницу, 26 января, выжившие при крушении самолета два пилота и два врача прибыли в Москву. Как рассказали в пресс-службе аэропорта Внуково, одного из четверых пассажиров сразу повезут в больницу, так как «он маломобильный».

Пилот воздушного судна Аркадий Грачев после прибытия в столицу рассказал, что экипажу самолета удалось посадить его на пике горы, после чего им пришлось долго выбираться по снегу. По его словам, экипаж с высоты заметил деревню и знал, что к ней можно пойти. Грачев также отметил, что самолет долго не искали, потому что его засекли в другом месте.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где оно совершило посадку на дозаправку.

Среди находившихся на борту — два пилота, два врача, а также супруги Анатолий и Анна Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги Евсюковы. Четыре человека были найдены живыми. .

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

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