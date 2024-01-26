Пожилые москвичи смогут посещать занятия в 20 вузах

В 20 вузах Москвы организовали занятия для участников «Московского долголетия». Об этом в четверг, 25 января, сообщил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

По его словам, там пожилых горожан научат иностранным языкам, компьютерным технологиям и истории. В настоящее время, отметил Филиппов, различные образовательные направления «Московского долголетия» посещают около 110 тыс. человек, пишет RT.

Пожилым людям предстоит насыщенная студенческая жизнь со сдачей экзаменов, защитой проектов и получением диплома о профпереподготовке в «Серебряном университете», сообщает телеканал «360».

Ранее 25 январязаммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что центр по комплексному уходу и поддержке пожилых людей построят в Москве на территории Рублево-Архангельского рядом с деревней Захарково. Он позволит обеспечить качественный уход за пожилыми людьми, а также даст городу новые рабочие места.

В ноябре 2023 года мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что центры «Московского долголетия» помогает легко и быстро выбрать занятие по душе в любом районе Москвы рядом с домом, определить наиболее удобное время, пишет НСН. Кроме того, тест на определение интересов предложит «наиболее подходящие направления».

Ранее медики пришли к выводу, что одним из способов увеличить продолжительность жизни является достаточный сон. Согласно выводам ученых, регулярный сон может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главной причиной смертности в мире, отмечает телеканал «Звезда».