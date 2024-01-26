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Тернер обвинил Джонсона в предательстве и пообещал нокаутировать

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Фото: РЕН ТВ
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Ирландский боец Шон Тернер 26 января поздравил боксера Кевина Джонсона с получением российского гражданства и пообещал отправить его в нокаут, назвав предателем.

«Поздравляю с твоим новым гражданством. Я тебя нокаутирую в России, в твоей стране. Ты предатель», — заявил Тернер.

Поединок в стиле ММА будет первым для Джонсона, поэтому он продолжает усердно тренироваться. Накануне он провел открытую тренировку в подмосковном Чехове. По окончании мероприятия Джонсон устроил автограф-сессию для всех желающих.

В этот же день он заявил, что во время предстоящей схватки с ирландцем будет биться «как настоящий русский».

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Первый бой Джонсона в качестве гражданина России пройдет в рамках турнира по MMA суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 февраля. В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко. В первом поединке сойдутся Сергей Романов и Максим Федоров, во втором в октагон выйдут Сергей Хрисанов и Марсель Ханов.

Джонсон получил российское гражданство 11 января, этот день он назвал своим вторым днем рождения. Ранее в январе в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил, что хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.

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