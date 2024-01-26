Пережившая блокаду Ленинграда женщина скончалась на Кубе
Нина Зубарева, пережившая блокаду Ленинграда гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, скончалась на Кубе. Об этом сообщает 25 января российское посольство в Гаване.
«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашей соотечественницы, жительницы блокадного Ленинграда Нины Борисовны Зубаревой 1934 года рождения, которая провела многие годы жизни на Кубе», ― сказано в заявлении, опубликованном в социальной сети X.
Представители посольства выразили соболезнования родным и близким пенсионерки.
В субботу, 27 января, Санкт-Петербург отметит историческую дату — 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.
18 января 1943 года советские войска прорвали блокаду и установили связь с осажденным городом. Защитники и жители города обрели возможность получить продовольствие и медикаменты.
Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги.