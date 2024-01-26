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Пережившие блокаду ленинградцы вспомнили эпизоды исторического противостояния

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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27 января 1944 года произошло полное снятие блокады Ленинграда. Город находился в окружении фашистских войск 872 дня — с 8 сентября 1941-го. За это время от бомбежек, холода и голода погибло от 600 тыс. до 1 млн человек. «Известия» вспомнили те годы с теми, кто прожил долгожданное освобождение Ленинграда 80 лет назад.

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Операция по полному снятию блокады назвалась «Январский гром». В ней участвовали Ленинградский и Волховский фронты, рассказала «Известиям» историк Наталья Зинович

«Задача Красной армии заключалась в окружении немецких войск. Планировалось нанести одновременный удар в районе Великого Новгорода, Петергофа и Стрельны, после чего наступать по другим территориям. Уже 17 января Красная армия вышла к Ропше, а немецкие войска начали отступление», — добавила она.

По словам блокадницы Татьяны Карповой, хлеб тогда получали по талонам. Ходила за ним крестная. На пять человек паек делился из расхода на три приема пищи.

«Как сейчас помню, крестная кипятила воду, добавляла туда лавровый лист, крошила хлеб — так мы и питались. Иногда ходили собирать ветки, листья — их тоже добавляли в похлебку», — рассказала она.

Пережившая блокаду Елена Перепеченко вспоминала, как совсем маленькие дети лежали рядом с мертвыми родителями. Если бы их не забирали, они тоже бы погибли. Места на кладбищах заканчивались, и трупы складывали у ворот Смоленского кладбища.

Несмотря на трудности, с которыми ежедневно сталкивались жители Ленинграда, все старались поддерживать повседневную жизнь в городе, насколько это было возможно.

«Нас обстреливали каждый день. Я тогда ходила в детский сад, и, когда мы были на прогулке, начался обстрел. Воспитательница собрала нас всех в кучку, отвела в подвал садика и закрывала нас своим телом до тех пор, пока взрывы не утихли. Нам было очень страшно, мы кричали, плакали, а воспитательница сжимала нас всё крепче», — поделилась воспоминаниями блокадница Елена Голушко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ленинградцы отстояли свой город до конца, испытав все муки блокады»

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