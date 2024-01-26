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Артиллеристы ВС РФ отработали по целям ВСУ на донецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы 9-го полка Первого Донецкого армейского корпуса продолжают уничтожать цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на позициях российских военнослужащих и показал кадры их боевой работы.

По словам военкора, российские бойцы бьют по целям противника осколочно-фугасными снарядами. В этот раз цель плановая, корректировка не требуется: просто за первым снарядом сразу «докидывают» еще несколько. Кроме того, как рассказали сами бойцы, сейчас идет работа о уничтожению укреплений боевиков ВСУ.

«Штурмы медленные, но успешные. Медленные, потому что противник хорошо укреплен», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Грек.

Он отметил, что иногда удается пробить стенки укреплений с первого раза, но порой приходится бить до пяти раз в одно место, чтобы завершить уничтожение. После работы артиллеристов проводится «доразведка»: фиксируются результаты, о которых докладывают командиру батареи, пояснил Грек.

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Ранее, 24 января, Минобороны РФ сообщило об улучшении положения российской армии по переднему краю на донецком направлении. Войска отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ у населенного пункта Шумы ДНР. Также российские силы отразили пять атак ВСУ на купянском направлении, две — на краснолиманском и еще две — на донецком. Кроме того, ведомство впервые сообщило об уничтожении французского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T, используемого ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов, живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении. Боевая задача была выполнена экипажами вертолетов Ка-52М при поддержке сухопутных войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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