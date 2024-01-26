СМИ рассказали об увольнении министра инфраструктуры Аргентины за утечку информации

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра инфраструктуры Гильермо Ферраро из-за утечки содержания встреч кабмина. Об этом сообщил в четверг, 25 января, телеканал TN.

На встрече с министрами Милей сказал, что оставит без единого песо губернаторов, которые просят изменить законопроект с пакетом реформ, направленный правительством в парламент. Вину за утечку этой информации возложили на Ферраро.

Отмечается, что Ферраро был выбран Милеем в качестве министра инфраструктуры 10 декабря прошлого года.

Правительство пока не подтвердило информацию об отставке.

Ранее в этот день в Аргентине прошли митинги против реформ президента страны Хавьера Милея и его реформ, демонстрации организованы Всеобщей конференцией труда (ВКТ). Протесты начались в Буэнос-Айресе около полудня.

До этого, 22 января, стало известно, что Милей планирует отменить или изменить более 300 законов Аргентины с целью дерегулирования экономики и ее глубокого реформирования. Так, аргентинские власти намерены сократить расходы на содержание правительства, снизить энергетические и транспортные субсидии, а также заморозить все ранее начатые инфраструктурные государственные проекты. Однако планы Милея уже вызвали недовольство среди профсоюзных движений, некоторые из которых призвали к организации массовых забастовок.

10 декабря Милей официально вступил в должность президента после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

В список его предвыборных обещаний помимо закрытия Центробанка страны входили долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от части своих идей.