Грядущие военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 на территории Европы могут быть прикрытием для оказания стратегической помощи Украине. Об этом заявил бывший военный разведчик и политолог Эдин Субашич в материале для Radio Sarajevo.

«Те силы, которые прибудут в Европу, легко трансформируются из учебно-маневренных в оперативные боевые соединения. <…> Кроме того, маневры также могут стать камуфляжем для доставки новой стратегической помощи Украине: задействованная боевая техника может впоследствии остаться Киеву», — написал он.

Он напомнил, что во время учений будет задействовано 50 кораблей, в том числе авианосцы, крейсеры, подводные лодки и эсминцы; более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, а также 133 танка, 533 бронетранспортера и около 400 транспортных средств повышенной проходимости.

Кроме того, бывший разведчик отметил, что маневры продлятся до мая, то есть как раз застанут благоприятные погодные условия, когда, по мнению НАТО, Россия может активизировать свои Вооруженные силы (ВС) для продвижения войск в зоне спецоперации.

Крупнейшие за последнее десятилетие военные учения стран НАТО Steadfast Defender 2024 стартовали накануне. Они будут проходить в Атлантике и Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут задействованы около 90 тыс. военнослужащих.

Ранее, 18 января, данные учения анонсировал главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр также заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Между тем в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.