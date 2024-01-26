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Офицер ВСУ упрекнул Киев в недостаточной поддержке раненых

Офицер ВСУ Мельник: Украина недостаточно заботится о раненых солдатах
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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказываются брошенными на произвол судьбы своим государством, если те получают ранение. Об этом сообщает бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник.

Мельник, потерявший ногу в бою летом 2023 года, получал денежную компенсацию для реабилитации от государства в течение четырех месяцев, после чего оказался наедине со своими проблемами со здоровьем.

«Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку» (100 тыс. гривен), потом всё, давай, аля-улю или берут, списывают», ― рассказал 24 января экс-военнослужащий изданию «Украинская правда».

Как отметил бывший командир роты, назначенной государством пенсии попросту не хватает, чтобы нормально жить. Также Мельник сказал, что не знает такого случая, когда власти помогали раненым военнослужащим.

«У меня вопрос к государству: как вы вообще себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что на определенном этапе вы их просто бросаете», ― возмутился собеседник.

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В конце декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинские войска потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В частности, в ходе начатого 4 июня контрнаступления украинская армия потеряла 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, 50 из которых — боевые машины пехоты (БМП) Bradley, уточнил тогда Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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