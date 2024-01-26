На западе Москвы построят гериатрический центр

Центр по комплексному уходу и поддержке пожилых людей построят в Москве на территории Рублево-Архангельского рядом с деревней Захарково. Об этом в четверг, 25 января, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Здание разместится на участке площадью примерно 2,5 га, уточняет сайт aif.ru. На прилегающей территории планируется разбить парк на 6,7 га. Там обустроят сад с прудом, сделают площадки для танцев, игры в шахматы и настольных игр, а также возведут открытую сцену, летний кинотеатр и оранжерею, пишет RT.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что гериатрический центр позволит обеспечить качественный уход за пожилыми людьми, а также даст городу новые рабочие места, сообщает телеканал «360».

Как напоминает НСН, в Москве создана крупнейшая в мире сеть центров для старшего поколения, всего в городе 120 центров московского долголетия. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, последние годы для старшего поколения была создана крупнейшая в мире сеть учреждений и уникальная инфраструктура.