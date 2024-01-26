Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Apple позволит пользователям из ЕС скачивать приложения из сторонних магазинов
Общество
Синоптики спрогнозировали легкое похолодание в Москве 26 января
Мир
В ООН сообщили об отсутствии полномочий у ИКАО для расследования крушения Ил-76
Мир
США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
Экономика
Глава Минфина США назвала пугающим госдолг в более чем $34 трлн
Экономика
Цена барреля нефти Brent на ICE превысила $82 впервые с 30 ноября 2023 года
Происшествия
Российская ПВО сбила два снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Общество
РФ призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Ил-76 в Белгородской области
Экономика
Новак заявил о полном покрытии потребностей РФ по запасам бензина
Общество
В Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE
Общество
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега
Мир
США и Великобритания ввели санкции против йеменских хуситов
Мир
Нетаньяху заявил о цели полностью ликвидировать ХАМАС
Мир
Министр обороны ФРГ заявил о тупике в конфликте на Украине
Политика
Консульства КНР в РФ приостановят выдачу виз с 10 по 17 февраля

Академик РАН Арбатов объяснил необходимость запуска крылатых ракет для КНДР

0
Фото: TASS/AP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Северная Корея активизировала испытания крылатых ракет впервые с сентября 2023 года. Тогда Пхеньян выпустил две ракеты большой дальности с макетами ядерных боеголовок в сторону Желтого моря. Сообщалось, что они пролетели по кривой длиной 1500 км и привычно вызвали беспокойство в Сеуле. член РСМД, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов считает, что устрашение — одна из задач, которую Пхеньян решает очередными испытаниями.

Ракетный ряд: в ООН могут усилить давление на КНДР и Россию
Продавят ли Южная Корея, Япония и США новые санкции против Пхеньяна

КНДР пытается диверсифицировать свой потенциал, чтобы обойти американское ПРО. Особенно с учетом того, что США вкладывают огромные деньги в эту систему на территориях, близких к Северной Корее, отметил эксперт.

«Оборона против баллистических и крылатых ракет — это совершенно разные вещи. Крылатые ракеты — фактически авиация. Но дальность, как правило, значительно меньше. Это вполне подходит для удара по близлежащим целям: по Южной Корее, по Гуаму, по Окинаве, даже по Гавайям, если они смогут создать крылатую ракету очень большой дальности или гибридную систему, которая будет стартовать как баллистическая, а планировать как крылатая», — заявил Арбатов.

В целом, крылатые ракеты, которые можно оснастить обычным боезарядом, это более утилитарное и подручное средство для нанесения ударов, а, следовательно, и устрашения, отметил он.

Испытания позволяет Пхеньяну, с одной стороны, избежать излишнего давления со стороны Южной Кореи, а также ее союзников в лице Японии и США, а с другой, продолжать развивать свою ядерную программу. Более того, у крылатых ракет есть свои преимущества: они летают на малой высоте и эффективно маневрируют, что позволяет им обходить ПРО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Достреляться до небес: КНДР меняет стратегию по усилению ядерного потенциала

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024