Академик РАН Арбатов объяснил необходимость запуска крылатых ракет для КНДР

Северная Корея активизировала испытания крылатых ракет впервые с сентября 2023 года. Тогда Пхеньян выпустил две ракеты большой дальности с макетами ядерных боеголовок в сторону Желтого моря. Сообщалось, что они пролетели по кривой длиной 1500 км и привычно вызвали беспокойство в Сеуле. член РСМД, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов считает, что устрашение — одна из задач, которую Пхеньян решает очередными испытаниями.

КНДР пытается диверсифицировать свой потенциал, чтобы обойти американское ПРО. Особенно с учетом того, что США вкладывают огромные деньги в эту систему на территориях, близких к Северной Корее, отметил эксперт.

«Оборона против баллистических и крылатых ракет — это совершенно разные вещи. Крылатые ракеты — фактически авиация. Но дальность, как правило, значительно меньше. Это вполне подходит для удара по близлежащим целям: по Южной Корее, по Гуаму, по Окинаве, даже по Гавайям, если они смогут создать крылатую ракету очень большой дальности или гибридную систему, которая будет стартовать как баллистическая, а планировать как крылатая», — заявил Арбатов.

В целом, крылатые ракеты, которые можно оснастить обычным боезарядом, это более утилитарное и подручное средство для нанесения ударов, а, следовательно, и устрашения, отметил он.

Испытания позволяет Пхеньяну, с одной стороны, избежать излишнего давления со стороны Южной Кореи, а также ее союзников в лице Японии и США, а с другой, продолжать развивать свою ядерную программу. Более того, у крылатых ракет есть свои преимущества: они летают на малой высоте и эффективно маневрируют, что позволяет им обходить ПРО.

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Достреляться до небес: КНДР меняет стратегию по усилению ядерного потенциала