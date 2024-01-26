В Москве обновят историческое здание биржи
В Москве отреставрируют историческое здание биржи, расположенное на улице Ильинка. Об этом в четверг, 25 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, здание архитектора Каминского было построено в 1870-х годах, уточняет сайт aif.ru. После революции в нем появился третий этаж, со временем была утеряна часть убранства. Местами начали осыпаться фасад, слезать краска и штукатурка. Также появились трещины и повреждения гранитного цоколя, а коррозия начала уничтожать металлические элементы, пишет RT.
В ходе реконструкции мастера отремонтируют лицевую часть объекта и кровлю, а также восстановят утраченные элементы, отмечает телеканал «360».
В настоящее время дом с необычной металлической крышей занимает Торгово-промышленная палата России, пишет сайт kp.ru.
Собянин отметил, что с 2011 года в столице отреставрировали 2190 объектов культурного наследия, отмечает НСН. Только в 2023 году обновили 220 зданий.
18 января заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве восстановят бывший больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, построенный в XIX веке. Здание площадью 867,4 кв. м было построено в 1875 году по проекту архитектора Александра Мейнгарда и является объектом культурного наследия.