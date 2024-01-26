Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Apple позволит пользователям из ЕС скачивать приложения из сторонних магазинов
Общество
Синоптики спрогнозировали легкое похолодание в Москве 26 января
Мир
В ООН сообщили об отсутствии полномочий у ИКАО для расследования крушения Ил-76
Мир
США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
Экономика
Глава Минфина США назвала пугающим госдолг в более чем $34 трлн
Экономика
Цена барреля нефти Brent на ICE превысила $82 впервые с 30 ноября 2023 года
Происшествия
Российская ПВО сбила два снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Общество
РФ призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Ил-76 в Белгородской области
Экономика
Новак заявил о полном покрытии потребностей РФ по запасам бензина
Общество
В Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE
Общество
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега
Мир
США и Великобритания ввели санкции против йеменских хуситов
Мир
Нетаньяху заявил о цели полностью ликвидировать ХАМАС
Мир
Министр обороны ФРГ заявил о тупике в конфликте на Украине
Политика
Консульства КНР в РФ приостановят выдачу виз с 10 по 17 февраля

В Москве обновят историческое здание биржи

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве отреставрируют историческое здание биржи, расположенное на улице Ильинка. Об этом в четверг, 25 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, здание архитектора Каминского было построено в 1870-х годах, уточняет сайт aif.ru. После революции в нем появился третий этаж, со временем была утеряна часть убранства. Местами начали осыпаться фасад, слезать краска и штукатурка. Также появились трещины и повреждения гранитного цоколя, а коррозия начала уничтожать металлические элементы, пишет RT.

В ходе реконструкции мастера отремонтируют лицевую часть объекта и кровлю, а также восстановят утраченные элементы, отмечает телеканал «360».

В настоящее время дом с необычной металлической крышей занимает Торгово-промышленная палата России, пишет сайт kp.ru.

Собянин отметил, что с 2011 года в столице отреставрировали 2190 объектов культурного наследия, отмечает НСН. Только в 2023 году обновили 220 зданий.

Попали в краску: лазер вернул фасаду петербургского дворца исторический вид
Как новые технологии позволяют восстанавливать древние памятники

18 января заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве восстановят бывший больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, построенный в XIX веке. Здание площадью 867,4 кв. м было построено в 1875 году по проекту архитектора Александра Мейнгарда и является объектом культурного наследия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024