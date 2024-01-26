Экс-разведчик ВС США указал на уязвимость НАТО с присоединением Швеции

Присоединение Швеции к блоку НАТО лишь повысит их уязвимость и не принесет никакой пользы, заявил 25 января офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Невозможно стать сильнее, увеличив свою уязвимость», ― прокомментировал он в социальной сети X в ответ на речь госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, который утверждал, что участие Швеции в НАТО укрепит единство альянса.

По словам Риттера, запланированные учения Североатлантического альянса Steadfast Defender 2024 продемонстрируют уязвимость не только Швеции, но и Финляндии в отношении к ст. 5 Устава НАТО о коллективной обороне.

Ранее, 25 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО. Таким образом, Анкара завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе.

Венгрия осталась единственной участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс. Он также добавил, что правительство Венгрии продолжит призывать парламент страны к одобрению заявки королевства на присоединение к блоку, а также к ратификации этого решения при первой возможности.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки.