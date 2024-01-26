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Al Jazeera сообщил о гибели 20 людей в результате атаки по очереди за едой в Газе

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Фото: Global Look Press/Yasser Qudih
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Не менее 20 человек погибли и еще около 150 получили ранения из-за обстрела израильскими военными очереди людей, ожидавших продовольственной помощи, в секторе Газа. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, выжившие бежали в больницу «Аш-Шифа», где им оказали медицинскую помощь. По опубликованному телеканалом репортажу, из-за нехватки места раненым пришлось лежать на полу.

«Мы собирались привезти муку. Мы ждали грузовики. [Израильские танки] выпустили по нам четыре снаряда», — цитирует слова одного из пострадавших телеканал.

Сопротивление миру: каковы перспективы завершения войны в секторе Газа
И сколько может продлиться наземная операция Израиля в палестинском анклаве

18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС и боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Газета The Times of Israel 17 января написала о том, что Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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