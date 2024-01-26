Риттер назвал перенос заседания СБ ООН по Ил-76 информационной войной против РФ

Западные страны будут всячески тянуть время, чтобы не допустить дипломатическую победу России в отношении сбитого над Белгородской областью транспортного воздушного судна Ил-76, в котором находились украинские военнопленные. На это 26 января указал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По словам офицера в отставке, сложившаяся ситуация в Совете Безопасности (СБ) ООН ― это не только продолжение украинского конфликта, но и противостояние России в информационной войне, которую активно проводят западные страны в попытках манипулировать потоком информации для более широкой аудитории.

«Это попытка Франции, которая выступает против России через ее посредника, Украину. Не желая, чтобы Россия могла одержать дипломатическую победу или контролировать ход событий вокруг трагического крушения российского военно-транспортного самолета. Франция выигрывает время для Украины и ее союзников, США и других стран, чтобы подготовиться к этой истории, чтобы быть в более выгодном положении, чтобы дать время пройти и, возможно, ослабить интерес», ― заявил Риттер в беседе с «Известиями».

Также собеседник предположил, что ни США, ни ФРГ, ни НАТО не будут предпринимать никаких действий для расследования крушения Ил-76.

«Будут попытки обвинить Россию. Сказать, что это вина России, что она не проинформировала Украину в достаточной степени, что Россия вела самолет не в соответствии с согласованными параметрами. Они (западные страны. ― Ред.) сделают все, что угодно, только не примут на себя ответственность за это», ― сказал офицер в отставке.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Глава МИДа отметил, что российская сторона устанавливает факты крушения воздушного судна и настаивает на том, чтобы срочное заседание СБ ООН, где представители украинской стороны смогут рассказать о том, как был сбит Ил-76, состоялось.

Однако позже стало известно, что Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания СБ ООН 24 января. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя Совбеза, при этом Париж запланировал заседание по сбитому Ил-76 на вечер 25 января в попытке прикрыть Киев.

В тот же день во время заседания СБ ООН Дмитрий Полянский заявил , что все детали, связанные с крушением самолета, указывают на непосредственную вину Украины в произошедшей авиакатастрофе.

Также дипломат отметил, что Россия возмущена реакцией международных организаций и призывает страны, входящие в СБ ООН, исправить эту ситуацию.