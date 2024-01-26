Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Текст закона был опубликован в четверг, 25 января, в дополнительном номере официального правительственного вестника Resmi gazete.
Таким образом, Анкара официально завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе. Венгрия остается последней участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку королевства.
Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО 23 января. Из 346 депутатов за выступили 287, 55 высказались против, еще четверо воздержались.
23 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поприветствовал ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.
В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение турецкого парламента и заявил об усилении альянса с присоединением к нему Швеции. Он также выразил надежду, что Венгрия последует примеру Турции и завершит национальную ратификацию заявки Швеции как можно скорее.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки.