Группа Onyx заявила о планах издать биографию в России

Участник американской хип-хоп-группы Onyx Фред Ли Скраггс – младший, известный под сценическим псевдонимом Fredro Starr, пишет книгу. Об этом он сам рассказал «Известиям». Она будет посвящена биографии коллектива и, как планируется, будет издана и в России.

«Книга называется «Отвали, мать твою». Я определенно хочу, чтобы ее перевели и выпустили здесь, потому что Россия — часть этой истории. Книга начинается с моего полета в Москву. Кто-то спрашивает меня, кто я такой, а я рассказываю ему историю своей жизни в самолете, летящем сюда. Кстати, летом мы вернемся в Россию для тура по вашей стране, мы посетим еще несколько городов», — поделился артист планами с «Известиями».

Рэпер также добавил, что в книге он расскажет о семье и бедном детстве, обо всех, кто имел отношение к коллективу. Группа Onyx основана в 1988 году. Широкую известность обрела в начале девяностых. Хит Slam, выпущенный в 1993 году, стал платиновым.

В Россию артисты приехали с концертами. 26 января они выступят в столичном клубе 1930 Moscow, а на следующий день — в Санкт-Петербурге в Aurora Concert Hall.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью хип-хоп-группы Onyx «Известиям»:

«Мы были в России больше, чем любой другой американский артист»