Синоптики спрогнозировали легкое похолодание в Москве 26 января
Облачно, небольшой снег, местами умеренный, гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 26 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до –8.
В Московской области прогнозируют от –6 до –1 градуса, ночью похолодает до –11.
Ожидается восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.
Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
25 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в столице закончится в пятницу. При этом он уточнил, что сильного или резкого похолодания не произойдет.