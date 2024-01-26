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Фигурантов дела об избиении подростков в Москве заключили под стражу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По ходатайству следствия в отношении троих фигурантов уголовного дела об избиении подростков на востоке Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому фигуранту назначили домашний арест, сообщили 25 января в столичном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ранее сообщалось, что следственное управление по Восточному административному округу расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, 19 января молодые люди около одного из торговых центров на Щелковском шоссе, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно нанесли удары руками и ногами ранее незнакомым подросткам. Двум потерпевшим оказана медицинская помощь, говорится в Telegram-канале столичного управления СК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела проведены очные ставки, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия фигурантов. В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны четыре человека, один из них несовершеннолетний», — сказано в сообщении ведомства.

На допросе соучастники признали вину, им предъявлено обвинение.

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18 января в Следственном комитете РФ сообщили, что Свердловский районный суд Белгорода заключил под стражу члена банды подростков, которые нападали на прохожих и выкладывали в социальные сети видео с избиением людей. 19-летний подозреваемый арестован до 16 марта. Он является учащимся четвертого курса политехнического колледжа.

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