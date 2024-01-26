Фигурантов дела об избиении подростков в Москве заключили под стражу
По ходатайству следствия в отношении троих фигурантов уголовного дела об избиении подростков на востоке Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому фигуранту назначили домашний арест, сообщили 25 января в столичном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.
Ранее сообщалось, что следственное управление по Восточному административному округу расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
По версии следствия, 19 января молодые люди около одного из торговых центров на Щелковском шоссе, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно нанесли удары руками и ногами ранее незнакомым подросткам. Двум потерпевшим оказана медицинская помощь, говорится в Telegram-канале столичного управления СК РФ.
«В рамках расследования уголовного дела проведены очные ставки, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия фигурантов. В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны четыре человека, один из них несовершеннолетний», — сказано в сообщении ведомства.
На допросе соучастники признали вину, им предъявлено обвинение.
18 января в Следственном комитете РФ сообщили, что Свердловский районный суд Белгорода заключил под стражу члена банды подростков, которые нападали на прохожих и выкладывали в социальные сети видео с избиением людей. 19-летний подозреваемый арестован до 16 марта. Он является учащимся четвертого курса политехнического колледжа.