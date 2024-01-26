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Государство защитит связистов и абонентов от произвола чиновников

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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На компании связи и отечественных производителей оборудования планируется распространить действие закона о защите и поощрении капиталовложений. Это следует из проекта решения Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. С документом ознакомились «Известия», его подлинность подтвердил источник в верхней палате парламента.

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Согласно принятому в 2020 году закону, коммерческая структура и публично-правовое образование (например, региональная администрация) могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Бизнес обязуется вкладывать в развитие инфраструктуры на той или иной территории. А взамен государство гарантирует инвестору неприменение в отношении него актов или решений органов власти, ухудшающих его положение или создающих дополнительные барьеры или расходы при реализации инвестпроекта, объяснил источник, близкий к Совфеду.

В законе указано, что предмет соглашения может относиться к сфере цифровой экономики, но напрямую не упоминается, что преференции касаются объектов связи, отметил собеседник «Известий».

Если соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) будут распространены на объекты, связанные с цифровой экономикой, это избавит операторов и абонентов от многих бед, считает партнер ComNews Research Леонид Коник.

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