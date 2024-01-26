В Казахстане сообщили о новом землетрясении в Китае
В Китае в четверг, 25 января, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.
«Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что землетрясение зарегистрировано 26 января в 2:01 (25 января 23:01 мск). Эпицентр располагался на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее в этот день два землетрясения магнитудой больше 5 баллов произошли в городе Алма-Ата Республики Казахстан. По данным ведомства, первые подземные толчки были зафиксированы в 02:35 (23:35 мск 24 января). Магнитуда ― 5,1. Эпицентр сейсмической активности находился на территории Китая.
До этого, 23 января, на границе Китая и Киргизии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу (Киргизия). Толчки ощущались и в Казахстане.
Корреспондент «Известий» показал, как жители Алма-Аты выходили на улицу из-за начавшегося землетрясения. Позже, по его словам, началась вторая волна подземных толчков. 24 января пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана сообщила, что в результате сейсмособытий за медпомощью обратилось более 40 граждан.