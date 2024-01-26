Артиллеристы Северного флота применили в Заполярье «Гвоздики» и «Грады»

Артиллеристы армейского корпуса Северного флота провели практические занятия с боевой стрельбой из САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град» на одном из военных полигонов в Заполярье, сообщили 26 января в пресс-службе Северного флота, предоставив видео занятий.

Военнослужащие выполнили задачи развертывания артиллерийских подразделений в боевой порядок, занятие выгодных огневых позиций и навыки по подготовке к ведению огня. На первом этапе отрабатывались действия расчетами самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

Боевые расчеты орудий отрабатывали огневые задачи по целям, имитирующим бронированную технику и живую силу противника на расстоянии до 15 тыс. м. Стрельба велась с закрытых огневых позиций по целям, находящимся вне зоны прямой видимости.

На втором этапе реактивные батареи «Град» совершили марш в район проведения боевых стрельб, осуществили первоначальное развертывание в боевой порядок и выполнили мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника на значительных площадях, а также отработали нормативы по смене огневых позиций. Также оценивались навыки командиров подразделений тактически грамотно вести бой в суровых условиях Заполярья.

Занятия проводились под руководством офицеров и инструкторов, имеющих опыт участия в специальной военной операции.

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