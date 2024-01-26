Танки Т-80БВМ группировки войск «Восток» ночью уничтожили бронетехнику ВСУ

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» в ночное время уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи тепловизионных прицелов. Минобороны РФ 26 января показало фрагмент боевой работы танкистов.

Экипажи танков Т-80БВМ танковых подразделений 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожают бронированную технику ВСУ в ночное время с использованием тепловизионных прицелов. По словам танкистов из Приморского края, выезды на боевые задания в ночное время суток практически всегда оказываются результативными, счет уничтоженной техники врага, в том числе и бронетехники ВСУ иностранного производства, идет на десятки.

Танк Т-80БВМ — одна из основных ударных машин танковых подразделений группировки. Одно из главных его преимуществ — малозаметность: даже с включенным двигателем танк практически не слышно. С имеющимися тепловизионными прицелами противник даже в полной темноте как на ладони.

«На мой взгляд, Т-80 очень надежная машина, которая подходит под реалии наших боевых действий. Машина оснащена тепловизором, что позволяет работать и днем и ночью. Танк быстрый, резвый за счет газотурбинного двигателя. Оснащен он также динамической защитой, волнорезом. Противник не слышит нас даже за 100–200 м, но случаются ситуации, когда мчимся на всех скоростях, отработав, уезжаем в укрытие», — рассказал о боевой машине командир танковой роты с позывным Казак.

Танкисты работают небольшими ударными группами — по две-три машины. Быстро выезжают на огневую позицию, производят серию выстрелов, потом обязательно маневрируют, чтобы избежать ответного удара, и возвращаются в укрытие.

Наводчик-оператор танка с позывным Мажор добавил, что работают экипажи в основном по опорным пунктам противника и по живой силе, снаряды применяют осколочно-фугасного типа. Его коллега старший механик танковой роты с позывным Сова добавил, что выезжают танки с разных точек — из лесополосы, с открытой и закрытой местности.

«Грубо говоря, 5–10 минут отработали и уехали. За день по 2–3 раза выезжали», — сказал он.

Во время заморозков на южнодонецком направлении фронта танкисты работают без проблем, так как Т-80БВМ прекрасно себя показывают в любых условиях, без проблем заводятся и безотказно стреляют.

«В одном из последних выездов уничтожили БМП Bradly американского происхождения и группу пехоты. Никакая она [натовская техника] не грозная. Наша русская лучше», — заявил командир танка с позывным Кузбасс.

14 января корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал в расположении танкового подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и показал обстановку в нем. В ангаре, где располагаются танки, бойцы занимаются их починкой и модернизацией.

11 января экипажи танков Т-72Б3 подразделений 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» оперативно отбивают все попытки наступательных действий ВСУ на запорожском направлении. Минобороны РФ показало, в каких природных и погодных условиях работают российские танкисты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».