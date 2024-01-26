В ООН сообщили об отсутствии полномочий у ИКАО для расследования крушения Ил-76
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не имеет компетенции для расследования произошедшей накануне авиакатастрофы в Белгородской области с участием российского Ил-76, перевозившего военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку сбитый самолет был военным. Об этом 25 января сообщает официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Я связывался с нашими коллегами в ИКАО, которые отметили, что это военный самолет, так что они не обладают механизмом или юрисдикцией (для расследования авиакатастрофы. ― Ред.)», ― заявил представитель генсека во время брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.
В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства». При этом пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Он отметил, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных на борту.
Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.
В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона недостаточно информации для комментариев. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, в свою очередь, заявил, что США ожидают расследования обстоятельств случившегося как от России, так и от Украины.