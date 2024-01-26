США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну

Власти США отказали российским дипломатам в возможности принять участие в заседании Международного совета по зерну, которое состоялось 24 января в Новом Орлеане. Об этом 26 января сообщило посольство РФ в США в своем Telegram-канале.

«Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний», — говорится в заявлении.

Число отказов Госдепартамента на должным образом оформленные нотификационные запросы на командировки за пределы Вашингтона постоянно растет, сообщили в посольстве.

«При этом препоны для российского присутствия на мероприятиях, знаковых с точки зрения истории российско-американских отношений, как будто стали нормой. В их числе посещение объектов русского историко-культурного наследия (таких как знаменитый Форт-Росс в Калифорнии) и даже возложение венков в местах захоронения советских солдат», — добавили в диппредставительстве.

Российские дипломаты призвали американские власти «трезво оценить последствия курса на дальнейшее выхолащивание двусторонних отношений».

«Требуем ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие в которых России не только востребовано другими государствами, но и необходимо для принятия эффективных решений по волнующим весь мир проблемам», — резюмировали в посольстве.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН назвал «довольно нудным» диалог РФ и США. При этом Лавров подчеркнул, что Москве и Вашингтону нечего обсуждать по теме стратегической стабильности.

До этого, 22 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пока остерегаются рушить до фундамента отношения с Россией, однако в Москве не исключают такого шага со стороны Вашингтона. При этом он отметил, что отношения стран сейчас находятся на «околонулевом» уровне.

До этого, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что США придется находить точки соприкосновения с РФ и считаться с ней.

Еще 5 ноября 2023 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле. При этом контакты Путина и американского президента Джо Байдена возможны при обоюдном желании, уточнил он. Со слов Пескова, российский лидер не раз заявлял, что он готов к любым контактам.