Реклама
Прямой эфир
Экономика
Глава Минфина США назвала пугающим госдолг в более чем $34 трлн
Экономика
Цена барреля нефти Brent на ICE превысила $82 впервые с 30 ноября 2023 года
Происшествия
Российская ПВО сбила два снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Общество
РФ призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Ил-76 в Белгородской области
Экономика
Новак заявил о полном покрытии потребностей РФ по запасам бензина
Общество
В Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE
Общество
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега
Мир
США и Великобритания ввели санкции против йеменских хуситов
Мир
Нетаньяху заявил о цели полностью ликвидировать ХАМАС
Мир
Министр обороны ФРГ заявил о тупике в конфликте на Украине
Политика
Консульства КНР в РФ приостановят выдачу виз с 10 по 17 февраля
Происшествия
Летевший в Мурманск борт Smartavia вернулся в Петербург из-за неисправности
Авто
АвтоВАЗ выпустит Lada Aura в версии для такси
Экономика
Чернышенко заявил о выделении из бюджета 2,3 млрд рублей на повышение стипендий
Мир
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых

В Воронежской области на тренировке скончался 17-летний хоккеист

0
Фото: Федерация хоккея России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард воронежского хоккейного клуба «ЭкоНива-Бобров», которая выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ), 17-летний Венедикт Осипов умер в ходе тренировки. Об этом 25 января сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

По информации ФХР, Осипов скончался в результате остановки сердца.

«Федерация хоккея России скорбит о тяжелой утрате, выражает соболезнования родным и близким хоккеиста и будет следить за ходом выяснения причин трагедии», ― сказано в заявлении организации.

Телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что Осипов скончался в начале тренировки, после того как бросил по воротам, встал в очередь за другими игроками, а затем упал навзничь.

«Трагедия произошла в самом начале тренировки. Ребята только вышли на лед, хоккеист 2006 года рождения бросил по воротам, встал в очередь и упал. Местными силами стали оказывать помощь, «скорая» приехала через четыре минуты, начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли», ― цитирует канал собеседника.

Уточняется, что все члены команды перед тренировкой проходили медосмотр и у игроков не выявили никаких проблем со здоровьем.

Разобраться с силами: врачи рассказали о правилах безопасных занятий спортом
Во время тренировок необходимо обращать внимание на сигналы организма

В июне прошлого года подросток скончался после поединка на турнире ММА в Белогорске Амурской области в результате удара в голову. Комментируя произошедшее, профессиональный боец ММА Андрей Семенов в беседе с «Известиями» указал на то, что существуют четкие регламенты по экипировке для определенного возраста.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024