В Воронежской области на тренировке скончался 17-летний хоккеист

Форвард воронежского хоккейного клуба «ЭкоНива-Бобров», которая выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ), 17-летний Венедикт Осипов умер в ходе тренировки. Об этом 25 января сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

По информации ФХР, Осипов скончался в результате остановки сердца.

«Федерация хоккея России скорбит о тяжелой утрате, выражает соболезнования родным и близким хоккеиста и будет следить за ходом выяснения причин трагедии», ― сказано в заявлении организации.

Телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что Осипов скончался в начале тренировки, после того как бросил по воротам, встал в очередь за другими игроками, а затем упал навзничь.

«Трагедия произошла в самом начале тренировки. Ребята только вышли на лед, хоккеист 2006 года рождения бросил по воротам, встал в очередь и упал. Местными силами стали оказывать помощь, «скорая» приехала через четыре минуты, начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли», ― цитирует канал собеседника.

Уточняется, что все члены команды перед тренировкой проходили медосмотр и у игроков не выявили никаких проблем со здоровьем.

В июне прошлого года подросток скончался после поединка на турнире ММА в Белогорске Амурской области в результате удара в голову. Комментируя произошедшее, профессиональный боец ММА Андрей Семенов в беседе с «Известиями» указал на то, что существуют четкие регламенты по экипировке для определенного возраста.