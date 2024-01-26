Международная федерация парусного спорта допустила россиян до олимпийской квалификации

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду в Париже. Об этом в среду, 24 января, сообщает пресс-служба организации.

«Тем, кто соответствует необходимым критериям отбора, будет разрешено участвовать в качестве нейтральных спортсменов в соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится на сайте федерации.

Это разрешение также касается тех спортсменов, которые прошли квалификацию — соревнования олимпийского класса между регатой «Последний шанс» и Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

Ранее, 24 мая прошлого года, World Sailing продлила яхтсменам из РФ отстранение от соревнований. О приостановке участия российских и белорусских яхтсменов в соревнованиях World Sailing объявила 1 марта 2022 года.

7 мая президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что комитет примет все меры для возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК ведет тесный диалог с федерациями, которые ответственны за проведение турниров.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса и выступают в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из России, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.