На одном из тактических направлений в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения полковник Сергей Туманов заметил, как на пути его следования группа операторов БПЛА попала под массированный минометный обстрел украинских боевиков. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в пятницу, 26 января, рассказали в Минобороны.

Рискуя жизнью, Туманов бросился на помощь. Несмотря на минометный обстрел, он помог выбраться из горящего автомобиля раненым, которые были заблокированы в кабине. Затем переместил их в безопасное место и оказал первую помощь, после чего вернулся к автомобилю и эвакуировал оборудование группы.

Благодаря решительным действиям полковника Туманова были спасены жизни российских военнослужащих, а также дорогостоящее оборудование.

Тем временем в районе одного из населенных пунктов подполковник Константин Фролов в составе группы выполнял спецзадачи с применением БПЛА. В ходе испытания группа Фролова подверглась массированному минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подполковник, несмотря на продолжающийся обстрел, продолжил управлять летательным аппаратом и с риском для жизни вывел его в безопасное место. Вернувшись к группе, он помог эвакуировать раненых военнослужащих в безопасное место.

Благодаря хладнокровию и профессионализму подполковника Фролова удалось сохранить военную технику группы, выполнить поставленную задачу и сохранить жизни российских военнослужащих.

Днем ранее, 25 января, в Минобороны РФ рассказали, как взвод гаубичной самоходно-артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Замбы Бембеева выполнял задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы, когда ВСУ попытались контратаковать во фланг обороняющимся войскам.

В тот же день корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как российские артиллеристы воздушно-десантных войск (ВДВ) активно работают на херсонском направлении, уничтожая цели ВСУ. Он снял на видео боевую работу расчетов 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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